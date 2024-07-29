القبض على متهم بالسرقة بواسطة التنويم المغناطيسي في بغداد

2024-07-29 10:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، القبض متهم بالسرقة بواسطة التنويم المغناطيسي في منطقة الغدير.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة السابع القت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال (عمله اجنبية) من احدى المواطنات عن طريق التنويم المغناطيسي ضمن منطقة الغدير".

واضافت ان "عملية القبض تمت بعد استنجاد طالبه النجدة بالمفرزة ليتم تفتيش المنطقة والقبض عليه"، مؤكدة أنه "تسليمه إلى مركز الشرطة لاكمال الأجراءات القانونية بحقه".