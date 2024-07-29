التوترات "الأوسطية" ترفع أسعار المعدن النفيس

2024-07-29 10:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، الاثنين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر ايلول، وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2397.65 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2396.70 دولارا. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للبنك المركزي الأميركي يومي 30 و31 يوليو تموز ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة.