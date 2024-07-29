2024-07-29 10:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد عضو اللجنة النفط والغاز النيابية، ضرغام المالكي، أن 90 بالمئة من ايرادات البلد تعتمد بشكل أساسي على النفط وكلما زاد الايراد النفطي او سعر برميل النفط ادى هذا الى خفض قيمة العجز في موازنة العراق. وقال المالكي، ان ارتفاع نسبة العائدات النفطية سيسهم في سد العجز وان هذه الاموال تودع لدى البنك المركزي وتكون مخزونا ماليا ولا يتم التعامل معها الا وفق باب من ابواب الموازنة الاتحادية. وتابع ان هذه الاموال لا تذهب الى خزينة وزارة النفط وانما تذهب الى ترف وزارة المالية ويكون مخزون مالي للعراق وايضا يسد العجز في الموازنة وخاصة ان الموازنة الحالية تم اقرارها وفيها نسبة عجز لذلك تذهب هذا الاموال الى سد العجز والاموال الفائضة تذهب للخزينة العامة للموازنات المستقبلية وايضا تعتبر خزين مالي للعراق .