العمليات المشتركة تكشف عن استعداداتها لتأمين الزيارة الأربعينية

2024-07-29 11:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن رئيس خلية الإعلام الإمني، والناطق باسم العمليات المشتركة اللواءتحسين الخفاجي، يوم الاثنين، عن الاستعدادات الأمنية المتعلقةبالزيارة الأربعينية التي ستصادف أواخر الشهر المقبل.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "قيادةالعمليات المشتركة بدأت بالاستعداد للزيارة الأربعينية منذ فترة بالتعاون معاللجنة الأمنية العليا التي يرأسها وزير الداخلية، تم عقد سلسلة من الاجتماعاتتضمنت تهيئة وتجهيز القطعات التي ستتولى تأمين الزيارة".

وأضاف "نتوقع ملايين الزائرين من داخلالعراق وخارجه ولذلك الخطة الأمنية شملت جهد استخباري والقيام بعمليات نوعيةوتهيئة كل مقتربات ومداخل مدينة كربلاء، بالإضافة إلى المناطق المحيطةبالمدينة".

وتابع "هذا العمل يحتاج إلى استطلاع جويوجهد استخباري وأطواق أمنية متعددة تتوزع على القوات الأمنية وفي آخر اجتماع تمتمناقشة المراحل النهائية الخاصة بالزيارة، وقواتنا الأمنية تقوم بجهد كبير في مجالتقديم الخدمات وتهيئة الطرق ومنع القطوعات وكذلك وسائط النقل من وإلى مدينةكربلاء، بالإضافة إلى استطلاع جوي على مدار 24 ساعة من خلال القوة الجوية وطيرانالجيش، وكذلك تهيئة طائرات خاصة كإسعاف جوي".

وأكد الخفاجي "كما أن هناك تعليمات منالقوات الأمنية لأصحاب المواكب وكذلك تنبيه الزائرين بعدم التعامل مع المواكب إلاالمعتمدة، وأيضاً تم توزيع بعض التعليمات الخاصة بالزيارة وتشمل تبليغ القواتالأمنية بأي حالة مشبوهة أثناء المسير إلى كربلاء، إلى جانب زيادة أعداد المفارزالأمنية والمفتشين".