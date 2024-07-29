بمشاركة 10 دول.. العتبة الحسينية المقدسة تعلن انطلاق مهرجان "تراتيل سجادية" الأربعاء المقبل

2024-07-29 11:18:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاثنين، عن أبرز نشاطاتها الثقافية خلال الأسبوع الجاري، فيما أكدت أن الأربعاء المقبل سيكون موعداً لانطلاق مهرجان "تراتيل سجادية" ومعرض الكتاب بمشاركة 10 دول عربية وعالمية.

وقال المنسق الإعلامي للأمانة ورئيس اللجنة التحضيرية، جمال الدين الشهرستاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ستقيم مهرجان تراتيل سجادية العاشر في العتبة الحسينية المقدسة للأيام 24 و 25 و 26 من محرم الحرام لسنة 1446 هجرية الموافق 31 تموز واليوم الأول والثاني من شهر آب المقبل 2024".

وأضاف، أن "هنالك فقرات عديدة سبقت المهرجان وهي تسلم كتب جديدة تمت إضافتها إلى مكتبة الإمام زين العابدين ( ع)، حيث بلغ عدد المطبوعات لهذا العام 14 عنواناً، بالإضافة إلى تسلم 18 بحثاً من داخل العراق وخارجه".

ولفت إلى، أن "المهرجان هذا العام سيكون تحت شعار (المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في سيرة الإمام السجاد وتراثه)، بمشاركة 7 محافظات من العراق، إضافة إلى مشاركة دول الجزائر وتونس ومصر ولبنان وسوريا والسعودية وعمان وإيران وروسيا ورومانيا".

وأوضح، أنه "تمت ترجمة رسالة الحقوق والصحيفة السجادية كاملة إلى اللغة الرومانية لتدخل في مكتبة الإمام زين العابدين (ع)، سبقتها الترجمة في المهرجانات السابقة إلى اللغة الإنجليزية والفارسية والإسبانية".

وأشار إلى، أن "العتبة ستشهد أيضاً مسابقة القصة القصيرة ومعرض الكتاب الذي سيقام في باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام في أحد المخيمات"، مبيناً أن "المعرض سيستمر 10 أيام، سينطلق يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 4:00 عصراً، حيث سيكون الافتتاح في الصحن الحسيني الشريف".

وذكر، أن "صباح يوم الخميس المقبل المصادف 25 محرم ستكون هنالك جلسات بحثية، أما في المساء فستكون هنالك أمسية مهرجان للشعر العمودي".