النجف الأشرف تستعد لوضع الحجر الأساس لمحطتي كهرباء تعملان بالطاقة النظيفة

2024-07-29 11:18:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

أعلنت محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، عن استعدادها لوضع الحجر الأساس لمحطتين جديدتين لتوليد الطاقة، فيما أكدت أن طبيعة عمل المحطتين تعتمد على الطاقة النظيفة.

وقال مدير إعلام المحطة الغازية سيف حميد العابدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم اليوم وضع الحجر الأساس لمشروع الدورة المركبة سعة 132.1 ميغا واط والذي سيكون برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهي وحدة توليدية ثالثة في محطة كهرباء النجف الغازية الجديدة وسينعكس إيجاباً على زيادة حصة النجف الأشرف وأخرى في الحيدرية"، مبيناً أن "مدة إنجاز المشروع ستبلغ سنتين".

وأضاف أن "الشركة المنفذة هي شركة شنكهاي الصينية"، لافتا الى أن "المحطتين ستسهمان في رفع ساعات التجهيز".

وأكد العابدي، أن "طبيعة عمل المحطة تعتمد على حرارة المحركات أو الذاتية وهذه هي الطاقة النظيفة واستثمارها أو ما يسمى بالدورة المرتبة وقودها من خلال الطاقة الحرارية".

ولفت إلى أن "هناك مشروعاً آخر ضمن الطاقة النظيفة وهو مشروع الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميغا واط والذي سيكون في منطقة بحر النجف".