2024-07-29 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم عضو لجنة التعليم النيابية، حيدر المطيري، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، مقارنة بين كليات الصيدلة في العراق والصين، فيما شخص وجود حالة من التضخم بعدد هذه الكليات داخل العراق.

وقال المطيري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الصين والتي تعد في مقدمة دول العالم في اعداد السكان الذي يصل الى اكثر من ملياري نسمة تضم نحو 200 كلية للصيدلة فيما الامر مع العراق مختلف جدا والذي لا يزيد سكانه عن 40 مليون نسمة لكن اجمالي اقسام وكليات الصيادلة يصل الى 63".

وأضاف انه "من خلال قراءة موضوعية وفق مبدأ النسب نرى بان نسبة التضخم في العراق تصل الى 1475% وهذه تحتاج الى وقفة خاصة مع ما نرصده من تضخم وتكدس لهم في المستشفيات ولمراكز الصحية".

وشدد المطيري على "ضرورة ان تكون مخرجات الكليات سواء اكانت حكومية او أهلية وفق الاحتياجات الفعلية وبما متوفر من فرص للعمل في القطاع الحكومي والخاص وهذا الامر يشمل كل الاختصاصات مع ضرورة إعادة النظر بما يحقق بناء سليم وصحيح".

يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت يوم الأحد، (21 تموز 2024)، معدلات التقديم والتنافس للقبول في كليات المجموعة الطبية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستنادا الى صلاحياتها القانونية في إدارة ملف القبول في الجامعات العراقية وإرساء خط الشروع باتجاه تنظيم مقتضيات العام الدراسي 2025/2024 وتوفير بيئة تنافسية عادلة تضمن استيعاب مؤشر أعداد الطلبة في التخصصات الأكاديمية كافة قررت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآتي:

- تحديد معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات الطب البشري بما لا يقل عن 95% في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من السنة الدراسية 2025/2024.

- تحديد معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات طب الأسنان والصيدلة بما لا يقل عن 85% في الجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من السنة الدراسية 2025/2024.

-إلغاء الامتيازات الممنوحة ضمن بوابات القبول لأي فئة من الفئات ما عدا المنصوص عليها قانونا.