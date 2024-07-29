2024-07-29 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، تراجعًا طفيفًا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما كانت الاسعار مستقرة على ارتفاع في الأسواق المحلية.

وشهدت البورصات الرئيسية ببغداد (الحارثية والكفاح) سعر بيع بـ149 الفا و300 دينار لكل 100 دولار أمريكي، مقابل سعر شراء ثابت عند 148,500 دينار.

بينما سجلت الأسواق المحلية 150 الفا و500 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، وبنفس أسعار الشراء في البورصة.



