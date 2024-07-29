"غرامات وتأجير".. آلية جديدة لملاعب دوري نجوم العراق للموسم الجديد

2024-07-29 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، بأن الموسم المقبل لدوري نجوم العراق سيكون مختلفا فيما يخص آلية إدارة الملاعب التي ستحتضن مباريات الدوري، مبينا أن جميعها ستكون ضمن المعايير والمواصفات الآسيوية.

‏وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان الملاعب الرئيسية المعتمدة ‏التابعة لوزارة الشباب والرياضة، سيتم تأجيرها على الأندية مقابل مبالغ وبأسعار رمزية.

وأضاف إنه سيتم تسمية وظيفية جديدة لكل ملعب، وهي صفة مدير المباراة وعمله الإشراف على الملاعب والاطلاع على مدى جاهزيتها والأضرار التي تتعرض لها بعد كل مباراة.

‏واوضح إن شركة متخصصة تم الاتفاق معها بغية إكمال كل الملاعب التي تحتضن مباريات الدوري وستشرف على اكمال الملاعب ، على أن تكون جاهزة قبل انطلاق الدوري العراقي شهر أيلول المقبل.

‏وأشار إلى أن مدير المباراة ستكون مهمته كتابة تقرير مفصل بعد كل مباراة يخوضها الفريق صاحب الأرض ‏مع الفريق المنافس، وفي حال أي أضرار بالملعب بعد المباراة ستكون هناك غرامات مالية لإعادة تصليح الضرر يدفعها الفريق المضيّف.

‏يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد يوم 21 أيلول المقبل موعدا لانطلاق دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.