2024-07-29 12:40:03 - المصدر: قناة الاولى

تركها تحت الشمس حتى الموت.. اجرام بغداد تلقي القبض على اب عذب ابنته بمساعدة زوجته الثانية









الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري : مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على رجل وزوجته الثانية لقيامهما بقتل طفلة ( حدث ) بعد تعذيبها ضمن منطقة حي الحسين ببغداد ، وتمت عملية القبض بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث الى مكتب حي العامل لمكافحة الاجرام على الفور





ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل بأشراف السيد مدير مكافحة اجرام بغداد لمتابعة الموضوع ومن خلال التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز اثمر بالتوصل الى الجناة والقبض عليهما ، ولدى اجراء التحقيق معهما أعترفا صراحة بقيامهما بتعذيب الطفلة حتى فارقت الحياة ، تم عرض الأوراق التحقيقية امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق القانون لينالا جزاءهما العادل .



