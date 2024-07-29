2024-07-29 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أقيم، اليوم الاثنين، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الأولمبيّ ونظيره المغربي والتي تجري غداً الثلاثاء في ملعب مدينة نيس الفرنسية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منتخبنا الأولمبيّ سيرتدي الزي الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل "، مضيفاً أن" المؤتمر تناول قضيةَ فحص المنشطات والمنطقة الفنيّة والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة".

وتابع: "كما جرى في المؤتمرِ تثبيتُ تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافةً إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة".