2024-07-29 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مدرب المنتخب الوطني لرفع الأثقال عمار يسر، أن الرباع الواعد علي عمار وزن +102 كغم، يواصل تدريباته الفعلية في صالة التدريب الخاصة بالقرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، استعداداً للمشاركة في منافسات رياضة رفع الأثقال التي ستبدأ في السابع من شهر آب المقبل وتستمر حتى الحادي عشر منه، على أن يخوض اللاعب منافساته يوم العاشر من الشهر المقبل.

وقال مدرب المنتخب الوطني عمار يسر، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الرباع الواعد سيواصل تدريباته اليومية، وحسب البرنامج الذي تم وضعه، من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة قبل الدخول في غمار منافسات البطولة، التي تجمع أقوى رباعي العالم في هذا الوزن، حاملاً معه طموح الارتقاء برياضة الإنجاز العالي إلى منصات التتويج، وتحقيق حلم الفوز بوسام أولمبي".