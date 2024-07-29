بكمين محكم.. أجهزة الأمن في بابل تضبط تاجر آثار "محترف"

2024-07-29 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بابل، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، القبض على تاجر آثار محترف بكمين محكم في احد مناطق المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت خلال عملية نوعية من إلقاء القبض على تاجر آثار محترف كان يتستر وراء شركة للنقليات".

واضافت ان "عملية القبض تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث نصبت مفارزها كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم وضبط (6) قطع أثرية و(11) عملة نقدية اثرية بحوزته".

وبينت المديرية ان "هذه العملية النوعية التي شارك فيها جهاز المخابرات الوطني، والاستخبارات والأمن، والاستخبارات ومكافحة الإرهاب بابل ، والأمن الوطني"، مؤكدة انها "اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالة القطع الأثرية المضبوطة إلى مختبرات مفتشية الآثار لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أصالتها وقيمتها التاريخية".