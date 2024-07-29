2024-07-29 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأعمال التنفيذية في مشروع توسعة محطة الحيدرية الكهربائية-النجف الأشرف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق اليوم الأعمال التنفيذية في مشروع توسعة محطة الحيدرية الكهربائية - النجف الأشرف، بالدورة المركبة وبسعة 363 MW".