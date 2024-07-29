لأول مرة.. جنايات ديالى تحاكم 5 متهمين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"

2024-07-29 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أجرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، لأول مرة محاكمة خمسة متهمين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه هي المحاكمة الأولى التي تجري في محكمة جنايات ديالى من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بحق متهمين مودعين في سجن التاجي المركزي".

وأضاف أن "المحكمة استمعت إلى اقوال المتهمين بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".

ويذكر أن عدة محاكمات سابقة أجريت في بعض محاكم الاستئناف عن بعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس.