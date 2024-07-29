"اتفاق" ينهي أزمة باعة الغاز الجوالين في كركوك

2024-07-29 12:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة المنتجات النفطية بكركوك، يوم الاثنين، بالتوصل إلى حل لقضية باعة الغاز الجوالين، الذين أنهوا إضرابهم وتظاهراتهم بعد اتفاق مع الجهات المعنية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "وكلاء الغاز الجوالين في كركوك بدأوا بالتوجه إلى معامل الغاز السائل الحكومية لتعبئة الاسطوانات وتوزيعها على المواطنين في جميع أحياء المدينة، بعد اجتماع حضره مدير فرع كركوك لتوزيع المنتجات النفطية، ومدير فرع كركوك لتعبئة وخدمات الغاز، إضافةً إلى مدير شرطة البلدة وعدد من الضباط الأمنيين".

وأضاف المصدر أنه "تم رفع مطالب باعة الغاز إلى الجهات المعنية في بغداد، والتي تتعلق بإلغاء القيود المفروضة عليهم، مثل نظام التعقب الـ GPRS وتطبيق (قنينتي) على منصات الأندرويد وiOS".

وأوضح المصدر، أن "تقرر إلغاء الشروط المفروضة ومفاتحة وزارة النفط الاتحادية بإلغائها وعدم مطالبتهم فيها".

وأكد المصدر أنه "لا توجد أزمة في الغاز السائل في كركوك، وأن الأسعار بقيت مستقرة بفضل التعاون بين جميع الأطراف".

وكانت التظاهرات قد انطلقت أمام دائرة تعبئة الغاز في دائرة المنتجات النفطية، احتجاجاً على الشروط الجديدة المفروضة على باعة الغاز، والتي شملت استخدام شريحة GPS، الدفع الإلكتروني، وفرض ضريبة، مما أدى إلى مخاوف من زيادة أسعار الغاز وتأثيرها على المواطنين.