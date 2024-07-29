القبض على تاجر آثار "محترف" وبحوزته 17 قطعة في بابل

2024-07-29 12:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بابل، يوم الاثنين، عن إلقاء القبضعلى أحد تجار الآثار "المحترفين" وبحوزته 17 قطعة أثرية في المحافظة.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وبـ"عملية نوعية نفذت بمهارةعالية، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بابل من إلقاء القبض علىتاجر آثار محترف كان يتستر وراء شركة للنقليات".

وبينتأنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، نصبت المفارز كميناً محكماً أسفر عنالقبض على المتهم وضبط 6 قطع أثرية و11 عملة نقدية أثرية بحوزته".

وأشارتالمديرية إلى أن "العملية شارك فيها جهاز المخابرات الوطني، والاستخباراتوالأمن، والاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بابل، وجهاز والأمن الوطني"، مضيفةأنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالة القطع الأثريةالمضبوطة إلى مختبرات مفتشية الآثار لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أصالتهاوقيمتها التاريخية".