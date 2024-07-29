تفاصيل رسمية لجريمة بشعة قضت طفلة حتى الموت في بغداد

2024-07-29 12:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على رجل وزوجته الثانية بتهمة تعذيب وقتل طفلة في العاصمة بغداد.

وكانت وكالة شفق نيوز قد كشفت في وقت سابق تفاصيل "الجريمة" البشعة التي راح ضحيتها هذه الطفلة.

وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على رجل وزوجته الثانية بعد قيامهما بتعذيب وقتل طفلة (حدث) في منطقة حي الحسين ببغداد.

وأكد العميد ميري أنه بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث إلى مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام، تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير مكافحة إجرام بغداد لمتابعة القضيةـ وبعد جهود كبيرة، تمكن الفريق من التوصل إلى الجناة والقبض عليهما.

وخلال التحقيق، اعترف المتهمان بتعذيب الطفلة حتى وفاتها، وفق ميري الذي أشار إلى عرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق، الذي قرر توقيفهما وفق القانون لينالا جزاءهما العادل.

وفي 19 من تموز الجاري، أفاد مصدر أمني في بغداد، لوكالة شفق نيوز، بوفاة طفلة تبلغ من العمر أقل من عشر سنوات، زعم والدها أنها تناولت "دواء"، فيما تبين لاحقا أنها نتيجة "تعنيف حتى الموت".

وأضاف المصدر حينها، أن والد الطفلة، قدم بلاغاً في مركز شرطة الفرات والجهاد، اعترف بتعذيبها وربطها على السطح تحت الشمس بدون ماء وطعام، وقد تم اعتقاله وتوثيق اعترافاته، فيما قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (405 عقوبات).