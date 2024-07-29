2024-07-29 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

تطبِّق وزارة النقل، قبل حلول العام المقبل، مشروع التكسي الوطني، والهادف إلى إدخال جميع سيارات الأجرة في بغداد والمحافظات، ضمن تطبيق إلكتروني موحَّد. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعتها منصة “إيشان” إنَّ مشروع التكسي الوطني كان من المقرَّر إطلاقه خلال شهر تموز الحالي، بيد أنَّ إجراءات فنيَّة وإداريَّة حالت […]

ظهرت المقالة النقل: إجراءات فنية أجلت إطلاق “التكسي الوطني” إلى العام المقبل أولاً على ايشان.