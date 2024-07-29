2024-07-29 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

نفت لجنة التربية النيابيَّة صدور قرار باعتبار العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب. وأوضحت عضو اللجنة، نجوى كاكائي في تصريح لجريدة “الصباح” شبه الرسمية، تابعتها منصة “إيشان”، أنَّ لجنتها لم تناقش قراراً باعتبار العام الدراسي (2023 ــ 2024)، سنة عدم رسوب”. وبينت أنه في حال إجرائها فإنها ستكون بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، لغرض منح […]

ظهرت المقالة التربية النيابية: لا قرار باعتبار العام الدراسي عدم رسوب أولاً على ايشان.