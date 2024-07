2024-07-29 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تظاهر العشرات من المتقاعدين أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار، مطالبين بتوفير قطع أراضٍ سكنية لهم. وقال أحد المتظاهرين، محمد حسن، لشبكة أخبار الناصرية، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتظاهرون فيها أمام مبنى المحافظة، مشيرًا إلى أنهم قدموا سنوات طويلة من الخدمة في دوائر الدولة تتجاوز 30...

