2024-07-29

شبكة اخبار الناصرية:قطع العشرات من أهالي قضاء الرفاعي الطريق السريع الرابط بين القضاء وقضاء الفجر، احتجاجًا على رداءة الطريق ومطالبين بتعبيده للحد من وقوع الحوادث. وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية في الطريق، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإصلاح الطريق وضمان سلامة مستخدميه.انتهى.

