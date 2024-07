نادي القيثارة في ذي قار يحقق المركز الرابع في دوري العراق للشطرنج للناشئين

2024-07-29 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:حقق نادي القيثارة التخصصي للشطرنج في محافظة ذي قار المركز الرابع في ختام منافسات دوري أندية العراق للناشئين الذي أقيم في محافظة نينوى. وقال رئيس النادي، حيدر عبد الغني، لشبكة أخبار الناصرية، إن لاعبي القيثارة تمكنوا من جمع 11.5 نقطة بعد خوض خمس جولات شهدت منافسة قوية. وأكد...

