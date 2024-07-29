القضاء العراقي يحكم بالسجن 3 أشهر بحق المطربة السورية انجي فرح

2024-07-29 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، بإصدار القضاء حكما بالسجن 3 أشهر بحق المطربة السورية انجي فرح.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "القضاء اصدر حكما على المدانة (رحاب محمد) الملقبة (انجي فرح) سورية الجنسية تعمل مطربة بالسجن البسيط لمدة ثلاثة اشهر ويوم واحد".

واضاف ان "قرار السجن صدر عن تهمة المحتوى الهابط بعد نشر صور وفديوهات على التواصل الاجتماعي تتضمن اقوال فاحشة وخلك بالحياء والاداب العامة".

يذكر ان مصدر بوزارة الداخلية، افاد يوم الأحد (2 حزيران 2024)، بإلقاء القبض على المطربة السورية انجي فرح بتهمة المحتوى الهابط.

وابلغ المصدر "بغداد اليوم"، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المطربة السورية انجي فرح بتهمة المحتوى الهابط"، مبينا ان "تنفيذ أمر القبض جاء وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".