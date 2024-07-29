القضاء العراقي يحكم بالحبس ثلاثة أشهر بحق فنانة سورية.. وثيقة

2024-07-29 13:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الاثنين، بأن القضاء أصدر حكماً على الفنانة السورية "رحاب محمد" بالحبس بسبب نشر محتوى غير لائق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن القضاء أصدر حكماً بحق المدانة رحاب محمد، المعروفة فنياً باسم "انجي فرح"، وهي مطربة سورية الجنسية، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد.

وجاء الحكم على خلفية التهم الموجهة إليها بشأن نشر محتوى يتضمن صوراً وفيديوهات تحتوي على "أقوال فاحشة"، وهو ما اعتبره القضاء محتوى هابطاً وغير لائق.