تقرير دولي: الشباب يشكلون أكثر من 60% في العراق

2024-07-29 13:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت إحصائية أجرتها شركة "statista" الألمانيةالمتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، أن فئة الشباب في العراق تشكل أكثرمن 60% من عدد نفوس العراقيين.

ووفقاًلبيانات الشركة لعام 2024 التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الفئة العمريةالتي تتراوح بين عمر السنة الواحدة و14 عاماً في العراق تبلغ نسبتهم 35.24%.

وأضافتأن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً نسبتهم 61.17%.

وأشارتإلى أن الأعمار التي تبلغ 65 عاماً فما فوق تبلغ نسبتهم 3.59%، مبينة أن معدلالخصوبة لدى المرأة العراقية انخفضت بمقدار 0.1% طفل لكل امرأة.