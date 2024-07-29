2024-07-29 14:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - مصر











كشف مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، عن ذهابه إلى طبيب نفسي للعلاج بسبب علاقته بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.





وقال عمر كمال في تصريحات لبرنامج "حد النجوم" المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء أمس الأحد: "كل فترة لازم أزور الطبيب النفسي وأفضي كل اللي جوايا، السنة اللي فاتت مكنتش كويس ولا في أحسن حالاتي لكن السنة دي أفضل".





وأضاف أنه لم يكن متزناً نفسيا وقت علاقته بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، مشيرا إلى أنها لما سمعت هذا الكلام كان لها رد فعل غاضب جدا.





وأضاف عمر كمال: "أن أهم مواصفاتي في فتاة أحلامي تكون بنت ناس وعايز واحدة شغلتها في الحياة عمر كمال، وتكون بنت حلال، ومش نفسي أخلف، ومحبش لأن الأطفال مسؤولية ووجع قلب".



