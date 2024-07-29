ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية بنسبة 95% في مزاد البنك المركزي العراقي

2024-07-29 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، زيادة بنسبة 95% مقارنة بالمبيعات النقدية، لتصل إلى أكثر من 257 مليون دولار.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن البنك المركزي باع خلال المزاد 269 مليوناً و128 ألفاً و473 دولاراً، حيث تم تغطيته بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار للنقدي.

وأضاف المراسل أن معظم مبيعات الدولار تم توجيهها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 257 مليوناً و128 ألفاً و473 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 12 مليون دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي كان عددها مصرفاً واحداً، بينما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً. وشارك في المزاد 17 شركة صرافة وتوسط.