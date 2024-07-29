2024-07-29 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، حقيقة إيقاف الرحلات الجوية من مطار بغداد الى بيروت حتى اشعار اخر، وذلك بعد التوتر الأخير ما بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، لوكالة شفق نيوز، ان "الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي الى بيروت مستمرة وبشكل طبيعي ولا يوجد أي إيقاف أو إلغاء لتلك الرحلات".

من جهته قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية وليد الدلفي لوكالة شفق نيوز، ان "رحلاتنا مستمرة وبشكل طبيعي من مطار بغداد الى بيروت، وكذلك العودة من بيروت الى مطار بغداد، ولا يوجد أي توقف لدينا ولم نبلغ لغاية الآن بأي توقف للرحلات".

واليوم، أعلنت مجموعة طيران "لوفتهانزا" الدولية، تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 30 يوليو/ تموز بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق تناولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل، أخبارا تفيد بأن بغداد علقت الرحلات الجوية إلى مطار بيروت، لذات السبب.