التجارة والعمل تبحثان شمول أفراد الرعاية بامتيازات خاصة من خلال مشاريع الهايبر ماركت

2024-07-29 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحثت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بوزارة التجارة لمى الموسوي، اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحمد خلف الموسوي، آليات شمول أفراد الرعاية بامتيازات خاصة من خلال مشاريع الهايبر ماركت .

وقالت مدير عام الشركة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللقاء تناول آليات التعاون المشترك بايجاد السبل الكفيلة لوضع أسعار ذات خصومات عالية جدا على جميع البضائع المخصصة لتلك الشريحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون أسعار المواد عموماً بمتناول المواطنين جميعاً مقارنة بأسعارها في السوق المحلية".

وأضافت، أن "اللقاء جرى بحضور ومشاركة ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الرسول وممثلين عن شركة التعاون وبعض إدارات أقسام الشركة".