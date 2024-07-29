وزارة المالية والبنك الدولي يبحثان تمويل مشاريع النقل والتنمية الاجتماعية

2024-07-29 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

بحثت وزيرة المالية طيف سامي محمد ووفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، اليوم الاثنين، تمويل مشاريع النقل والتنمية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعاً مهماً عُقد بمقر وزارة المالية اليوم بين وزيرة المالية طيف سامي محمد ووفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مبينة أن "محاور الاجتماع ركزت بشكل خاص، على دعم مشاريع النقل والسكك الحديد والبنى التحتية المتعلقة بطريق التنمية الرابط بين العراق وتركيا نحو القارة الأوروبية، بالإضافة إلى تمويل برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية".

وأضافت أن "هذه المشاريع تسعى إلى تحسين جودة الخدمات للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، كما تتلخص الفوائد المتوقعة من تلك المشاريع في تطوير شبكة الطرق والمواصلات، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحد من الفقر والبطالة".

وأعرب الجانبان خلال الاجتماع، بحسب البيان، عن "تفاؤلهما بإمكانية التوصل إلى اتفاقيات تعاون مثمرة، من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في العراق".