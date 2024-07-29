بالتعاون مع "سيمنس".. العراق يطلق مشاريع توسعة محطتين غازيتين بقدرة 495 ميغاوات

2024-07-29 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الأعمال التنفيذية في مشروعي توسعة محطتي كهرباء الحيدرية، و النجف الغازيتين، بالدورة المركبة، بمجموع يصل إلى 495 MW، وكذلك مشروع المحطّة التحويلية سعة 400 كي في.

ونقل مكتبه الإعلامي، عن السوداني، تأكيده أنّ هذه المشاريع هي ضمن الاتفاق الستراتيجي مع سيمنس الألمانية الذي يتضمن مرحلتين؛ الأولى لثلاث محطات في النجف وكربلاء وبغداد، والمرحلة الأخرى تتضمن محطتين في البصرة وديالى، بسعة إجمالية تصل إلى 7500MW، مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع للمنظومة الكهربائية، وبالأخص للنجف الأشرف التي تواجه نقصاً في التجهيز قياساً بمستوى الأحمال الكهربائية.

وأوضح أن الحكومة وضعت الخدمات، ومنها الكهرباء وإصلاحها وتحسينها، في مقدمة مستهدفاتها، مشيراً إلى العمل على توفير الوقود واستثمار الغاز المصاحب، ورفع كفاءة قطاعي النقل والتوزيع، وكذلك تحسين سياقات العمل وتضمين موديل اقتصادي مشجع ونافع لمصلحة الإنتاج والمواطن.

وشدد السوداني على أن سياسة الاستهلاك الخاطئة تحتاج مراجعة؛ لأنها تؤثر على أداء المنظومة، مؤكداً العمل على الشراكة مع الشركات الرصينة والكفوءة التي أثبتت فاعليتها، وأن هذه المشاريع ستساهم في فكّ الاختناقات عن المنظومة، وتوزيع الإنتاج والمناقلة.

وأعلن عن توجيهه لوزير الكهرباء بالتواجد الميداني في المحافظة لمدة أسبوع؛ للإشراف على الفرق العاملة في المحافظة، والتهيئة للزيارة الأربعينية، مؤكداً أن العاملين في كل قطاعات الكهرباء في هذه الأجواء الصعبة ومعدلات الحرارة العالية، يستحقون كل التقدير والثناء والتشجيع.

وبحسب البيان، يوفر إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الدورة المركبة مزايا كثيرة، من أهمها أنها ستضيف قدرة كهربائية جديدة دون الحاجة إلى الوقود الإضافي، وتستثمر الغاز المحترق، بالإضافة إلى توفير مليارات الدولارات سنوياً من خلال عدم استهلاك الوقود الإضافي.