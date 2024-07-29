2024-07-29 15:24:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

في دباشان.. رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني يستقبل وفد مجلس محافظة نينوى





استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني في محل إقامته بمنطقة دباشان في السليمانية وفدا من مجلس محافظة نينوى.





وتطرّق اللقاء إلى ضرورة وأهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف وتوحيد الجهود من أجل خدمة وإعمار جميع المناطق، كما وتم التأكيد على أهمية العمل بشكل أوسع وأفضل، والعمل المشترك بين جميع الجهات ضمن إطار تأمين مستقبل واعد وأفضل ومستقر بعيدا عن جميع التشنجات التي تضرّ بالمحافظة.





وفي اللقاء، ثمّن الرئيس بافل طالباني موقف أعضاء مجلس المحافظة باتباع الإجراءات والخطوات القانونية الصحيحة في اجراء التغييرات الادارية، مؤكدا ان ضمان حقوق الأطراف الفائزة كانت خطوة مهمة نحو الحفاظ على التنوع والتعدد في نينوى وهذا بكل تأكيد يخدم الاستقرار في المنطقة، مشيرا الى دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لأية خطوة تهدف الى خدمة المواطنين وتساهم في إعمار المنطقة.





وأوضح الرئيس بافل جلال طالباني أن التكوين الجديد لمجلس المحافظة هو التمثيل الحقيقي للمواطنين وانعكاس لمطالب سكان تلك المناطق، وان التفاهم والتنسيق المشترك حول آلية إدارة المحافظة محل سعادة بالنسبة لنا وندعمها بشدة.



