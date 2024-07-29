وزارة التربية تكشف آلية حساب نسب النجاح في امتحانات "البكلوريا"- عاجل

2024-07-29 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، عن آلية حساب نسب النجاح في امتحانات البكلوريا، فيما اكدت اتخاذها إجراءات مشددة فيما يخص الغش الجماعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "نسب النجاح لا تقاس على الدور الاول لان كل الطلبة الان الدور الثاني لكل المواد وبالتالي امكانية التعويض اذ لا يوجد طالب راسب او مكمل".

وأضاف السيد انه "فيما يخص الغش الجماعي فان وزارة التربية تتخذ اجراءات اصولية وفقاً للأنظمة والقوانين وتشدد في ذلك"، مؤكدة أن "هذا العام هو الأكثر أماناً وانتظاماً بأداء الامتحانات".

يذكر ان وزير التربية، ابراهيم الجبوري، أعلن يوم الإثنين، (22 تموز 2024)، عن نسبة النجاح وعدد الطلبة المتفوقين في السادس الإعدادي للدور الأول من العام الدراسي 2023 – 2024.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي حضرته "بغداد اليوم"، إن "76 طالباً حصلوا على معدل 100%".

وأشار الى، ان "مديرية تربية صلاح الدين، أحرزت المركز الأول للفرع الأدبي"، لافتا الى أن "مديريات الكرخ الأولى أولاً، والرصافة الأولى ثانياً، والنجف الأشرف ثالثاً في نسب النجاح".