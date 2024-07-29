وزير العمل يوقع وثيقة تعاون مع برنامج الاغذية العالمي لمستفيدي الحماية الاجتماعية

2024-07-29 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الإثنين (29 تموز 2024)، مع ممثل برنامج الاغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي وثيقة تعاون بشأن تنفيذ مشروع مسارات التمكين الاقتصادي لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك ضمن اطار الخطة الاستراتيجية لبرنامج (WFP) لعام 2024.

ووفقا لبيان لوزارة العمل تلقته "بغداد اليوم"، فأن" وثيقة التعاون تهدف الى ضمان استفادة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بما في ذلك الشباب العاطلين عن العمل، والنساء من الوصول العادل الى نظام الحماية الاجتماعية الشامل، والحماية الكاملة او الشاملة للاطفال مع اخذ اعتبارات الامن الغذائي، والجنس، والاعاقة.

وحسب البيان، فأن" المشروع يسعى الى تقديم المساعدة الفنية للحكومة العراقية من خلال التدريب، وبناء القدرات المؤسسية في تقديم انشطة التمكين الاقتصادي، وتحسين الوصول الى التمويل بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير منصة مسار التخرج لتسهيل ربط المستفيدين بمسارات عمل التخرج.