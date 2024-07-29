النزاهة النيابية تتوعد بمحاسبة محافظ البنك المركزي العراقي: الشفافية غائبة في مزاد الدولار

2024-07-29 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اتهمت لجنة النزاهة النيابية، يوم الاثنين، البنك المركزي العراقي بأنه لايتمتع بالشفافية بخصوص مزاد بيع الدولار، ولا يقدم بيانات عن الوجهات التي يتم صرفالعملة الصعبة فيها، مؤكدة أنها ستحاسب محافظ البنك علي العلاق.

وقالعضو اللجنة هادي السلامي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك عدم شفافية في مزاد بيعالدولار، كما لا يتم الكشف عن النشرة اليومية لمعرفة أين يذهب ويباع الدولار منخلال المزاد، فالنشرة ما زالت سرية، وفقط يتم الإعلان عن كمية الدولار المباع ولانعرف أي تذهب هذه الكمية".

وأشارإلى أن "هناك حراكاً نيابياً لمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي عليالعلاق، وأول خطوة هي من خلال توجيه سؤال نيابي شفاهي، وننتظر حضوره داخل قبةالبرلمان لغرض مساءلته".

وأضافأن "هناك سعياً من قبل بعض النواب من أجل استجواب محافظ البنك المركزي عليالعلاق، بسبب الإخفاق خاصة بقضية السيطرة على سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاًبشكل كبير في السوق الموازي عن السعر الرسمي".

وأكدالسلامي أن "بعض الكتل والأحزاب ترفض استجواب محافظ البنك المركزي، فهناكحماية سياسية له، رغم الإخفاق في المهام والعمل، وهناك مؤشرات وملاحظات في عملالبنك المركزي وخاصة مزاد بيع العملة".

وكانعدد من النواب قد كشفوا عن وجود سعي نيابي لمساءلة البنك المركزي العراقي، مؤكدينأن مزاد الدولار يكلف العراق تريليونات الدنانير ويهدد الاقتصاد.

وقالعضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز في التاسع من شهرتموز/ يوليو الجاري، إن "الفشل المستمر للبنك المركزي والحكومة في تحقيقاستقرار الدينار وتقليص الفجوة بين السعرين أدى إلى هدر أموال طائلة وتفاقم معاناةالمواطنين".

وأشارإلى أن "هذه الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة تريليونات من الدنانير وإثراءالفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلىبكثير من السعر الرسمي".

منجانبه، دعا النائب ماجد شنكالي، مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة تتعلقبالواقع المالي في العراق.

وشددشنكالي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة أن تسبق هذه القرارات عمليةبناء الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، الذي يعاني حالياً من نقص كبير في هذهالثقة".

ودعاشنكالي إلى منع التعامل والتداول بالدولار في عمليات البيع والشراء، في خطوة تهدفإلى تعزيز استخدام الدينار العراقي وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما طالببعدم السماح للمواطنين باكتناز مبالغ تتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها خارجالمصارف، وذلك للحد من التهرب المالي وتعزيز الممارسات المصرفية الرسمية.

وفي23 تموز/ يوليو الجاري، بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولارالأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 26 مليار دولار.

وذكرمراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأشهر الستة الماضية التي فتحبها المزاد 26 ملياراً و539 مليوناً و598 ألفاً و281 دولاراً، بمعدل شهري بلغ 4 مليارات و423 مليوناً و266 ألفاً و380دولاراً.

وأشارمراسلنا إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 24ملياراً و105 ملايين و770 ألفاً و121 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 89% مقارنةبالمبيعات النقدية التي بلغت 2 مليار و565 مليوناً و785 ألفاً و811 دولاراً.