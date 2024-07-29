مساعد كاساس يقود كرة الميناء في دوري النجوم العراق

2024-07-29 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الميناء، يوم الاثنين، عن تعيين المدرب الإسباني بابلو غراندز لقيادة فريق كرة القدم للنادي خلال الموسم الكروي 2023-2024.

وقال عضو إدارة النادي عادل ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بناءً على حرص الإدارة على رفع مستوى الفريق وتحقيق ترتيب يليق به في الموسم المقبل، مبينا أن الإدارة ارتأت التعاقد مع مدرب إسباني يمتلك خبرة جيدة في التدريب لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح ناصر أن المدرب بابلو غراندز سيحصل على الصلاحيات الكاملة لاختيار اللاعبين الذين سيمثلون الفريق في الموسم المقبل، سواء من المحليين أو المحترفين، بالإضافة إلى اللاعبين الذين مثلوا الفريق في الموسم السابق.

وأشار إلى أن المدرب سيبدأ مهمته خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال تجهيز الفريق، كما أوضح أن النادي لم يتوصل إلى اتفاق مع المدرب السابق حسن أحمد، مما دفع الإدارة للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق.

ويعمل الاسباني "بابلو غراندز" مساعدا لمدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس.