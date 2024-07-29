ما تضمنته زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة النجف الأشرف

2024-07-29 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، زيارته إلى محافظة النجف الأشرف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الزيارة تضمنت:

-افتتاح أول تطبيق لبرنامج الإدارة والتشغيل المشترك للمستشفيات الحديثة في مستشفى النجف التعليمي، بالتعاقد مع شركات عالمية مختصة.

-إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع الدورة المركبة (سعة 132 MW) في محطة النجف الغازية، ضمن الاتفاقية الصينية.

-إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع توسعة محطة الحيدرية الكهربائية-النجف الأشرف، بالدورة المركبة وبسعة 363 MW، والمحطة التحويلية 400KV.