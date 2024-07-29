تحذيرات برلمانية من تأثر العراق بالتصعيد في لبنان- عاجل

2024-07-29 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، من تأثر العراق من التصعيد الحاصل في لبنان ما بين حزب الله والكيان الصهيوني.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يتأثر بأي احداث ومشاكل تحصل في دول المنطقة خاصة بإيران وسوريا ولبنان، ولهذا التصعيد في لبنان حالياً سيكون له انعكاسات امنية على الوضع العراقي الداخلي".

وبين وتوت أنه "غير مستبعد ان تطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في لبنان سيدفع نحو تصعيد بعض الفصائل العراقية من عملياتها ضد الامريكان او ضد إسرائيل، ولهذا توتر الأوضاع في لبنان تأثر سلبي على الدولة العراقية، وهناك مخاوف من هذا التصعيد".

وأكدت مصادر عراقية وايرانية أن الفصائل العراقية تتهيأ للدخول الى معركة مع الكيان الصهيوني في حال قرر اجتياح لبنان.