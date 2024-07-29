"أوبك": النفط سيستمر كنعصر أساسي في إنتاج الطاقة

2024-07-29 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الاثنين، استمرار الخامكعنصر أساسي في إنتاج الطاقة المستقبلية وتشغيل العديد من القطاعات الأخرى وأبرزهاالكهرباء.

وقالالأمين العام للمنظمة، هيثم الغيص، في مقال له نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة،إن الدول الأعضاء في "أوبك" لديها خطط واضحة للكهرباء وهي جزء منالإيمان بأن جميع مصادر الطاقة ستلعب دوراً مهماً في تلبية الطلب المتنامي مستقبلاًوخفض الانبعاثات ومحاربة فقر الطاقة وضمان أمن الطاقة.

وذكرأنه من هذا المنطلق يجب تبديد فكرة أن مصادر الطاقة في منافسة بعضها مع بعض"وبدلاً من ذلك نأمل من صانعي السياسات النظر بواقعية إلى صناعة الطاقةوالترابط الوثيق بين جميع قطاعاتها ومصادرها".

وأوضحأنه غالباً ما يتم تقديم الكهرباء على أنها المنافس الأكبر للنفط إذ بعض الرواياتالتي تعنى بقطاع الطاقة تصور النفط والكهرباء بمعزل عن بعضهما كما لو كانا منخرطينفي صراع وجودي إذ أن صانعي تلك الروايات يشيرون إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك إلامنتصر واحد فقط في هذه المنافسة.

وأشارإلى أن منظمة "أوبك" لا تؤمن بالتعامل مع مصادر الطاقة كحالة من حالاتنظرية المجموع الصفري المعروفة، مبيناً أنه عند النظر إلى الواقع نرى أن النفط لايعمل بمفرده منعزلاً عن القطاعات والصناعات الأخرى بل على العكس تماماً فالنفطوالمنتجات المشتقة منه يلعبان دوراً لا غنى عنه في العديد من القطاعات والصناعاتالأخرى.

وأفادبأن هناك العديد من المنتجات المشتقة من النفط المستخدمة في قطاع الكهرباء والتييتم استخدامها في صناعة توربينات الرياح والألواح الشمسية وهناك العديد من الأجهزةالكهربائية تحتوي على مواد مشتقة من النفط.

وبينالغيص أن العديد من المنتجات النفطية تستخدم في عملية نقل الكهرباء إذ تستخدم هذهالمواد في صناعة وصيانة وتركيب الكابلات والخطوط الهوائية والأبراج والمحولاتوالمحطات الفرعية وأنظمة التحكم.