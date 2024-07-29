شنيشل: مجموعة العراق هي الأصعب في الأولمبياد ومباراتنا مع المغرب "تاريخية"

2024-07-29 17:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وصف المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الاثنين، المجموعةالتي تضم "أسود الرافدين" في أولمبياد باريس بأنها "الأصعب"من بين المجموعات الأخرى، فيما اعتبر مباراة العراق والمغرببـ"التاريخية".

وقالشنيشل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب التوقعات كانت تشير إلى أنالمنتخب الأولمبي سيذهب للمشاركة فقط وليس للمنافسة، وهذا أمر طبيعي وأنت تلعب فيمجموعة هي الأصعب بين المجموعات المتبارية، ولكن عطاء ومثابرة لاعبينا غيرالموازين لاسيما في المواجهة الأولى التي فزنا بها على منتخب قوي وعنيد هو المنتخبالأوكراني الذي ما زلت أقول إنه رقم صعب، والدليل فوزه على المنتخب المغربي لتعودجميع المنتخبات إلى نقطة الصفر مجدداً، ويكون الحسم في المواجهتين الأخيرتين".

وأضاف"مباراتنا أمام المغرب هي مباراة للتاريخ، ونحن نحترم إمكانيات وتاريخ الكرةالمغربية التي تضم نجوماً كبار لكن لدينا القدرة والإمكانية على الحد من خطورتهم،وسنلعب بشكل مغاير تماماً لأنها مباراة حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين، معأمنياتنا بأن تكون النتيجة لصالحنا ومواصلة المشوار الأولمبي إلى أبعد نقطة، وأنتتواجه منتخبات كبيرة باستعدادات عالية جداً".

وتابعشنيشل "استدعاء لاعبي الخبرة للمحفل الأولمبي بالتأكيد لزيادة الخبرة فيالميدان، وبالتالي الحديث عن هذا اللاعب أو ذاك أمر مرهون بنا كجهاز فني، أمابالنسبة للمدافع سعد ناطق فهو الآن في مرحلة جيدة بعد تماثله للشفاء وربما سيكونأحد أدواتنا في مواجهة المنتخب المغربي لما يمتلكه من خبرة دفاعية نعول عليهاكثيرة في لقاء الحسم يوم غد".

ونوهإلى أن "الجميع يعلم أن المنتخبات الأولمبية هي المنتخبات الرسمية الأولىلدول العالم، فأغلب اللاعبين تحت سن 23 عاماً ويلعبون في دوريات عالمية كبرى،وهناك أسماء حققت أكثر من ذلك كروياً وأعمارهم لم تتجاوز 20 عاماً، لذلك هي بطولةمنتخبات وليس كما يتصور البعض أنها منتخبات أقل مستوى من المنتخبات الأولى، وأينتيجة تتحقق في الأولمبياد هي إنجاز بحد ذاته يضاف إلى إنجازالوصول إلى الأولمبياد".