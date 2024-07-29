الحكم بالسجن لمدة عام على محافظ الانبار السابق علي فرحان الدليمي

2024-07-29 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الإثنين، (29 تموز 2024)، بصدور حكم قضائي بالسجن لمدة عام واحد بحق محافظ ‎الأنبار السابق (علي فرحان الدليمي) بتهمة تتعلق بالإضرار بالمال العام.

وأشار المصدر لـ"بغداد اليوم"، الى ان "الحكم الصادر قابل للتمييز، مع استمرار محاكمته بقضايا أخرى مشابهة".

يذكر أن أصل الشكوى المقدمة تخص تكليف المستشارين في الحكومة السابقة الذي كان أغلبهم من حزب نافذ في الأنبار ومن المقربين لرئيس الحزب.



