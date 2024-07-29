2024-07-29 17:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة ماكدونالدز، اليوم الاثنين، عن أرباح وإيرادات الربع سنوية، والتي لم تأتي وفق التوقعات، حيث انخفضت مبيعات المتاجر نفسها في مختلف الأقسام. وجاءت نتائج توقعات المحللين وفق استطلاع رأي الذي أجرته LSEG: ربحية سهم McDonald’s دون التوقعات في الربع الثاني 2024 عند 2.97 دولار مقابل تقديرات عند 3.07 دولار بلغ صافي دخل الشركة حوالي ملياري دولار خلال الربع الثاني، وذلك بتراجع بنحو 14 على أساس سنوي. وأعلنت شركة الوجبات السريعة العملاقة، عن صافي دخل في الربع الثاني الذي بلغ 2.02 مليار دولار، أو 2.80 دولار للسهم، بانخفاض عن 2.31 مليار دولار، أو 3.15 دولار للسهم، قبل عام. كانت إيراداتها الفصلية البالغة 6.49 مليار دولار ثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. انكمشت مبيعات ماكدونالدز في المتاجر بنسبة 1٪ وهو ما يخالف تقديرات StreetAccount للنمو بنسبة 0.4٪، وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها مبيعات المتاجر نفسها على مستوى الشركة منذ الربع الرابع من عام 2020. المقاطعة تستمر بالضغط على مبيعات McDonald’s في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني 2024 ونتائج الشركة دون توقعات وول ستريت بلغ صافي دخل الشركة حوالي ملياري دولار خلال الربع الثاني، وذلك بتراجع بنحو 14 على أساس سنوي. في الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات متاجر ماكدونالدز نفسها بنسبة 0.7٪ وأبلغت السلسلة عن نمو مبيعات المتاجر نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 10.3٪، وذلك بفضل وجبة عيد الميلاد الشهيرة Grimace. ولكن في الأشهر الاثني عشر التي تلت ذلك، قلل المزيد من المستهلكين من إنفاقهم على المطاعم، وخاصة في سلاسل الوجبات السريعة، والتي لم يعد يرونها صفقة جيدة. وقالت ماكدونالدز إن الحركة إلى مطاعمها في الولايات المتحدة انخفضت. حذر المسؤولون التنفيذيون سابقًا من أن المنافسة على العملاء أصبحت أكثر شراسة مع ضعف بيئة المستهلك، وتتجه ماكدونالدز إلى الخصومات لإعادة رواد المطاعم. حيث أطلقت السلسلة صفقة وجبة بقيمة 5 دولارات في أواخر يونيو، قبل خمسة أيام من نهاية الربع الثاني. قبل أسبوع، أخبرت الشركة في الولايات المتحدة أنها تخطط لتمديد وجبة 5 دولارات بعد فترة التشغيل المخطط لها التي تبلغ أربعة أسابيع وقالت إنها تعيد العملاء. تحاول ماكدونالدز أيضًا جذب رواد المطاعم خارج الولايات المتحدة، فقد شهد قسم الأسواق الدولية الذي تديره الشركة، والذي يشمل قطاعات كبيرة مثل فرنسا وألمانيا، انخفاض مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 1.1٪ في الربع الثاني. أبلغت وحدة الأسواق التنموية الدولية المرخصة للشركة، والتي تشمل الصين واليابان، عن انخفاض مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 1.3٪. لا تزال ماكدونالدز تتعامل مع تداعيات مقاطعة العلامة التجارية في الشرق الأوسط.