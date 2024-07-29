2024-07-29 18:06:07 - المصدر: منصة إيشان

اشتعلت حرب كلامية بين الأتراك والإسرائيليين على منصات التواصل بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الأحد، بشأن الدخول إلى الكيان. وقال أردوغان: “كما دخلنا (الإقليم الأذري) قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه بإسرائيل، وعلينا أن نمتلك القوة الكافية حتى لا تستطيع إسرائيل فعل ما تفعله في فلسطين”. تصريحات أردوغان جاءت في […]

ظهرت المقالة بين صدام حسين وهتلر.. تصريحات لأردوغان تشعل حرباً افتراضية بين تركيا والكيان أولاً على ايشان.