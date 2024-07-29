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بين صدام حسين وهتلر.. تصريحات لأردوغان تشعل حرباً افتراضية بين تركيا والكيان

بين صدام حسين وهتلر.. تصريحات لأردوغان تشعل حرباً افتراضية بين تركيا والكيان
بين صدام حسين وهتلر.. تصريحات لأردوغان تشعل حرباً افتراضية بين تركيا والكيان
2024-07-29 18:06:07 - المصدر: منصة إيشان

اشتعلت حرب كلامية بين الأتراك والإسرائيليين على منصات التواصل بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الأحد، بشأن الدخول إلى الكيان. وقال أردوغان: “كما دخلنا (الإقليم الأذري) قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه بإسرائيل، وعلينا أن نمتلك القوة الكافية حتى لا تستطيع إسرائيل فعل ما تفعله في فلسطين”. تصريحات أردوغان جاءت في […]

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