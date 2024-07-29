الصدر يدعو لمقاطعة المنتجات الأمريكية

2024-07-29 19:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد



أكد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، على ضرورة مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني والامريكان، فيما شدد على ان تكون بالطرق السلمية.



وقال الصدر، في اجابة على تساؤل حول نصيحته بشان مقاطعة المنتجات على ضرورة ان تكون المقاطعة "سلمية" بعدم البيع والشراء او استخدام هذه البضائع، وليس بالعنف كما تفعل بعض الجهات التي تريد تخريب العراق والانتفاع الشخصي والحزبي من ذلك"، في "غمز" يعتقد انه ضد تحركات الاشهر الماضية لبعض الفصائل ضد المطاعم ذات الماركات الامريكية.







