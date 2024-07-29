النفط: إنجاز 60% من أعمال مشروع غاز الناصرية

2024-07-29 19:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

فصلت وزارة النفط، الإثنين، مضامين مشروع نمو الغاز المتكامل في عهدة شركة توتال للطاقة الذي وَصَفَتهُ بـالأقوى، فيما أكدت العمل على تنفيذ مشاريع لاستثمار ما أسمته بـ الغاز المُعجل، فيما كشفت عن إنجاز 60 من مشروع غاز الناصرية. وقال معاون مدير عام شركة غاز الجنوب للشؤون الفنية ماجد الشواف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن مشروع نمو الغاز المتكامل تنفذه شركة توتال هو الأقوى في قطاع الغاز العراقي، والكمية المستهدفة من هذا المشروع تصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي على مرحلتين. وأضاف، أن المشروع يستهدف 6 حقول وهي أرطاوي وغرب القرنة 2 ومجنون وصبة والطوبة واللحيس، على مرحلتين، 300 مليون قدم مكعب قياسي في المرحلة الأولى نتأمل أن تكون جاهزة للدخول إلى الخدمة في تشرين الثاني 2027، وفي المرحلة الثانية يُستَثمر 300 مليون قدم مكعب قياسي بعد 3 سنوات، ويكون جاهزاً للتشغيل في 2030. وبيّن أنه خلال هذه المرحلة، من الآن وحتى عام 2028 هناك مشاريع لاستثمار الغاز المعجل، ومن الممكن أن نستثمر أكبر كمية ممكنة من هذا الغاز إلى أن تكمل المنشآت السطحية من قبل شركة توتال عبر مشروع نمو الغاز المتكامل الذي يستثمر ما مقداره 50 مليون قدم مكعب قياسي من حقل الأرطاوي خلال السنتين الأولى لحين استكمال الفيز الأول بـ300 مليون قدم مكعب قياسي بعد الـ3 سنوات حتى استكمال المرحلة الثانية. ولفت إلى استثمار الغاز المعجل خلال هذه الفترة من قبل شركة غاز عبر منشآت غاز البصرة، حيث يُستثمر جزء من غاز مجنون الذي يُحرق في الوقت الحالي عبر منظومة ماسكة السوائل في الرمال الشمالية، ويُجهّز إلى شركة غاز البصرة حتى يُستثمر. ولفت الشواف إلى أن هناك مشروعاً آخر قيد الإنشاء هو مشروع الناصرية الذي يستثمر الغاز من حقل الناصرية وحقل الغراف بقدرة استيعابية 200 مليون قدم مكعب قياسي، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 60 وسيدخل حيز العمل خلال العام المقبل.