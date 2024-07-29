الحشد الشعبي يطيح بـ35 متهما بالترويج لحزب البعث المحظور

2024-07-29 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، الإطاحة بـ35 متهماً بالترويج لحزب البعث المحظور خلال النصف الأول من العام الجاري في عدد من المحافظات.وقال بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في عمليات نوعية شملت عددا من المحافظات، تمكنت المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، من الإطاحة بـ35 متهما بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور خلال النصف الأول من عام 2024".وأضاف البيان، أن "عمليات الاعتقال جرت وفقاً لأوامر قبض قضائية ضمن قانون حظر حزب “البعث” النافذ، وقد تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".وأشار إلى، أن "ذلك ضمن سلسلة الإنجازات الأمنية المستمرة التي تهدف إلى إدامة الأمن والاستقرار ومكافحة الأفكار التحريضية والمغرضة في عموم محافظات البلاد".وتابع البيان، أن "المادة الثامنة في قانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016 تنص على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى إلى حزب البعث المحظور أو روج لأفكاره وآرائه بأي وسيلة أو هدده أو كسب أي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور، وتكون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان الفاعل من المنتمين إلى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".