مع إغلاق البورصة.. الدولار ينخفض في بغداد وأربيل

2024-07-29 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابلالدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان،مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولارانخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار مقابل 100 دولار، فيماسجلت صباح هذا اليوم 149300 دينار لكل 100 دولار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفةبالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقيمقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغسعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148900 دينار لكل 100 دولار.