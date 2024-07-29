السيد الصدر يدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني

2024-07-29 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعدعا زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، لمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني.وقال السيد الصدر في وثيقة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "على جميع المؤمنين بالقضية الفلسطينية وكل المحبين للإنسانية مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني داخل العراق وخارجه فذلك عمل يرضي الله تعالى بل ويرضي ضمائرنا كمسلمين ومحبين للإنسانية وللسلام".أدناه نص الوثيقة: