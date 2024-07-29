2024-07-29 19:30:06 - المصدر: منصة إيشان

دعا زعيم التيار الشيعي الوطني، مقتدى الصدر، إلى مقاطعة سلمية بعيدة عن العنف، للمنتجات الأمريكية، فيما أشار إلى أن استخدام العنف في المقاطعة جاء لمصالح حزبية تريد خراب العراق. ودعا الصدر إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية دعماً للغزة، وللوقوف ضد المجازر الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. ونبه الصدر إلى ضرورة أن تكون المقاطعة […]

ظهرت المقالة دعا لمقاطعة سلمية.. الصدر يغمز مهاجمي “مطاعم الكنتاكي”: جهات تريد خراب العراق أولاً على ايشان.